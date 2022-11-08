Вибухнули дві ракети: росіяни обстріляли Запорізьку область із ЗРК С-300

Листопад, 08 в 8:43

О пів на п’яту ранку російські війська завдали ударів по Запорізькій області із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Оновлено о 08:43. Під ворожим вогнем перебувало село Лежине та Степненська громада.

Один ворожий боєприпас вибухнув у приватному секторі, пошкодивши будинок і споруди.

Зараз дивляться

Інша ракета розірвалась у полі на території фермерського господарства.

– Добре, що немає ні поранених, ні загиблих, – наголосив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, що звуки вибухів під час обстрілу Запорізького району було чути і в окремих районах обласного центру.

Гучні звуки пролунали відразу після оголошення повітряної тривоги о 04.29.

Дозволили покинути укриття людям о 05.01.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 258-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух, Кирило Тимошенко

Фото: Олександр Старух