Вибухнули дві ракети: росіяни обстріляли Запорізьку область із ЗРК С-300
О пів на п’яту ранку російські війська завдали ударів по Запорізькій області із зенітно-ракетного комплексу С-300.
Оновлено о 08:43. Під ворожим вогнем перебувало село Лежине та Степненська громада.
Один ворожий боєприпас вибухнув у приватному секторі, пошкодивши будинок і споруди.
Інша ракета розірвалась у полі на території фермерського господарства.
– Добре, що немає ні поранених, ні загиблих, – наголосив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, що звуки вибухів під час обстрілу Запорізького району було чути і в окремих районах обласного центру.
Гучні звуки пролунали відразу після оголошення повітряної тривоги о 04.29.
Дозволили покинути укриття людям о 05.01.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 258-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Старух, Кирило Тимошенко
Фото: Олександр Старух