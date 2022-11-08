Украина вернула тела 38 военных
8 ноября Украине удалось вернуть тела 38 защитников.
О передаче тел военнослужащих сообщили сегодня в Минреинтеграции.
Процесс возвращения погибших происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции о сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олега Котенко и ряда силовых структур Украины.
Всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела, отметили в Минреинтеграции.
Как сообщить о пропавших?
Обратиться в региональные центры Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, можно по номеру горячей линии: 0-800-339-247.
В выходные дни сообщения принимают в Viber и Telegram по телефону: 095-896-04-21.
Также сообщить о пропавших можно непосредственно Уполномоченному по номеру: 099-792-01-26.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 258-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Минреинтеграции
Фото: Минреинтеграции