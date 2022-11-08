Україна повернула тіла 38 військових
8 листопада Україні вдалося повернути тіла 38 захисників.
Про передачу тіл військовослужбовців повідомили сьогодні в Мінреінтеграції.
Процес повернення загиблих відбувається відповідно до норм Женевської конвенції за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України.
Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла, наголосили в Мінреінтеграції.
Як повідомити про зниклих осіб?
Звернутись до регіональних центрів Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, можна за номером гарячої лінії: 0-800-339-247.
У вихідні дні повідомлення приймають у Viber та Telegram за телефоном: 095-896-04-21.
Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому за номером: 099-792-01-26.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 258-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Мінреінтеграції
Фото: Мінреінтеграції