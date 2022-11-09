Ноябрь, 09 в 12:10

9 ноября вблизи Херсона взорван Дарьевский мост.

Фотографию в своем Telegram-канале распространил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

По его словам, мост через реку Ингулец в Херсонской области взорвали сами же оккупанты.

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Обновлено в 12:10. Впоследствии появилась информация, что российские военные взорвали также Тягинский и Нововасильевский мосты в Херсонской области.

Андрей Цаплиенко предполагает, что взрыв, в частности, на Дарьевском мосту, может свидетельствовать об отступлении оккупантов под давлением Вооруженных сил Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Цаплиенко

Фото: Андрей Цаплиенко