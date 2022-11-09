Оккупанты взорвали Дарьевский и еще два моста на Херсонщине
9 ноября вблизи Херсона взорван Дарьевский мост.
Фотографию в своем Telegram-канале распространил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
По его словам, мост через реку Ингулец в Херсонской области взорвали сами же оккупанты.
Обновлено в 12:10. Впоследствии появилась информация, что российские военные взорвали также Тягинский и Нововасильевский мосты в Херсонской области.
Андрей Цаплиенко предполагает, что взрыв, в частности, на Дарьевском мосту, может свидетельствовать об отступлении оккупантов под давлением Вооруженных сил Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 259-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Андрей Цаплиенко
Фото: Андрей Цаплиенко