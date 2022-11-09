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Факты / Україна
Малиновская Ангелина |
Отмена НДС на ввоз генераторов и обстрел Краматорска: 259-е сутки войны в Украине (онлайн)

Отмена НДС на ввоз генераторов и обстрел Краматорска: 259-е сутки войны в Украине (онлайн)

РФ из Градов и тяжелой артиллерии ударила по двум громадам – Марганецкой и Никопольской Днепропетровской области.

В Никополе повреждено четыре пятиэтажных жилых дома, четыре частных жилых дома.

Россия из зенитно-ракетного комплекса С-300 нанесла удары по Запорожской области. Под вражеским огнем находились деревня Лежино и Степненская громада.

ВСУ продвигаются в сторону Мелитополя в районе Орехового и Гуляйполя.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду законопроекты о продолжении военного положения и мобилизации.

В Украину удалось вернуть тела 38 защитников.

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00:51 - 09 ноября

На Днепропетровщине еще зафиксированы иранские дроны.

— Будьте в укрытиях, – говорится в Telegram-пабликах.

Официальной информации пока не поступало.

Также сообщается, что зафиксирована угроза БПЛА Shahed-136 и в Запорожской области. Работает ПВО.

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00:42 - 09 ноября

В Днепре раздались взрывы.

Об этом сообщают в соцсетях.

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00:06 - 09 ноября

Республиканцы продолжат помогать Украине в случае победы на выборах в Конгресс 8 ноября, которые состоялись в Соединенных Штатах Америки.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live. По его мнению, они будут предоставлять поддержку Украине.

— Они некоторое время побарахтаются. Им понадобится время на внутреннюю логистику, на то, чтобы взять это большинство, расставить глав, комитетов и другое. А потом коллективно выдадут что-то наподобие: знаете, демократы обещали ленд-лиз, а мы его реально запустили.

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