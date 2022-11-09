Отмена НДС на ввоз генераторов и обстрел Краматорска: 259-е сутки войны в Украине (онлайн)
РФ из Градов и тяжелой артиллерии ударила по двум громадам – Марганецкой и Никопольской Днепропетровской области.
В Никополе повреждено четыре пятиэтажных жилых дома, четыре частных жилых дома.
Россия из зенитно-ракетного комплекса С-300 нанесла удары по Запорожской области. Под вражеским огнем находились деревня Лежино и Степненская громада.
ВСУ продвигаются в сторону Мелитополя в районе Орехового и Гуляйполя.
Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду законопроекты о продолжении военного положения и мобилизации.
В Украину удалось вернуть тела 38 защитников.
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