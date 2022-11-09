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Республиканцы продолжат помогать Украине в случае победы на выборах в Конгресс 8 ноября, которые состоялись в Соединенных Штатах Америки.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью Фейгин Live. По его мнению, они будут предоставлять поддержку Украине.