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Факты / Україна

Опередили сирены: в Николаеве раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Опередили сирены: в Николаеве раздались взрывы
Фото: Depositphotos

Утром 9 ноября в Николаеве раздались взрывы.

Громкие звуки местные жители услышали ориентировочно в 08:06, а сирены в городе и области сработали через две минуты.

Карта повітряних тривог 9 листопада 2022

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Комментариев от областных и местных властей пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 259-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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