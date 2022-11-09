Ноябрь, 09 в 8:15

Утром 9 ноября в Николаеве раздались взрывы.

Громкие звуки местные жители услышали ориентировочно в 08:06, а сирены в городе и области сработали через две минуты.

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Комментариев от областных и местных властей пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине длится уже 259-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.