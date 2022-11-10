Ноябрь, 10 в 17:11

Министерство иностранных дел Украины призвало страны мира помочь нейтрализовать военное сотрудничество России и Ирана на фоне поставок ударных дронов.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в ответ на материал Sky News.

Так, телеканал опубликовал новость, в которой отмечалось, что Россия передала Ирану образцы западного оружия, якобы предназначавшееся как военная помощь Украине, в обмен на получение иранских дронов-камикадзе.

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Спикер МИД подчеркнул, что все вооружение, которое привозят в Украину, находится под пристальным контролем правительства и наших партнеров.

— В то же время украинская сторона продолжает выявлять факты передачи Тегераном иранского оружия России, которое использует его для войны против Украины. Иран также наращивает производство вооружения, которое может быть использовано против третьих стран на Ближнем Востоке, — заявил Олег Николенко.

В МИД отмечают, что военное сотрудничество России и Ирана сейчас угрожает не только безопасности Украины, но и миру и безопасности в мире.

Представитель МИД Олег Николенко заявил, что международное сообщество должно максимально активизировать усилия с целью нейтрализации деструктивного взаимодействия России и Ирана в военной сфере.

Фото: Військове телебачення