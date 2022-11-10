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Факти / Україна

Україна просить світ допомогти припинити військову співпрацю РФ та Ірану

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Україна просить світ допомогти припинити військову співпрацю РФ та Ірану

Міністерство закордонних справ України закликало країни світу допомогти нейтралізувати військову співпрацю Росії та Ірану на тлі постачання ударних дронів.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у відповідь на матеріал Sky News.

Так, телеканал опублікував новину, в якій зазначалося, що Росія передала Ірану зразки західної зброї, яка нібито призначалася як військова допомога Україні, в обмін на отримання іранських дронів-камікадзе.

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Речник МЗС наголосив, що все озброєння, яке привозять до України, перебуває під пильним контролем уряду та наших партнерів.

– Водночас українська сторона продовжує виявляти факти передачі Тегераном іранської зброї Росії, яка використовує її для війни проти України. Іран також нарощує виробництво озброєння, яке може бути використане проти третіх країн на Близькому Сході, – заявив Олег Ніколенко.

У МЗС наголошують, що військова співпраця Росії та Ірану нині загрожує не лише безпеці України, але і миру та безпеці в світі.

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що міжнародна спільнота має максимально активізувати зусилля з метою нейтралізації деструктивної взаємодії Росії та Ірану у військовій сфері.

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Фото: Військове телебачення

Джерело: Sky News
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