По крайней мере некоторые из дронов иранского производства были поставлены Москве уже после полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля. Россия использует эти беспилотники для ударов по территории нашего государства.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на доказательства, полученные от украинских военных.

Журналистка издания Изобель Кошив посетила помещение в Киеве, где украинская военная разведка изучает сбитые дроны.

Военные сообщили, что впервые заметили использование иранских беспилотников в сентябре. С тех пор Россия использовала их для ударов по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, что привело к аварийным отключениям электроэнергии.

Представители военной разведки разобрали на детали сбитые беспилотники. Они выяснили, что винт одного из иранских дронов Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Как объяснил представитель разведки Василий, поскольку винт является одним из многих компонентов, необходимых для создания беспилотника, февральская дата указывает на его поставку в РФ, а возможно и изготовление, уже после вторжения.

Василий добавил, что техническое качество дронов было на удивление хорошим.

Как отмечает The Guardian, хотя дрон Mohajer-6 не имел внешней маркировки, которая указывала бы на его изготовление в Иране, однако его компоненты, показанные журналистке, имели маркировку на фарси.

