Ноябрь, 10 в 16:34

По крайней мере некоторые из дронов иранского производства были поставлены Москве уже после полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля. Россия использует эти беспилотники для ударов по территории нашего государства.

Об этом сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на доказательства, полученные от украинских военных.

Журналистка издания Изобель Кошив посетила помещение в Киеве, где украинская военная разведка изучает сбитые дроны.

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Военные сообщили, что впервые заметили использование иранских беспилотников в сентябре. С тех пор Россия использовала их для ударов по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, что привело к аварийным отключениям электроэнергии.

Представители военной разведки разобрали на детали сбитые беспилотники. Они выяснили, что винт одного из иранских дронов Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Как объяснил представитель разведки Василий, поскольку винт является одним из многих компонентов, необходимых для создания беспилотника, февральская дата указывает на его поставку в РФ, а возможно и изготовление, уже после вторжения.

Василий добавил, что техническое качество дронов было на удивление хорошим.

– Мы думаем, что российские специалисты были привлечены, но это только теория. Либо иранцы поехали (в РФ, – Ред.), либо у них там работают российские специалисты, – сообщил он изданию, комментируя тот факт, что Ирану удалось разработать беспилотники, несмотря на длительное пребывание под санкциями.

Как отмечает The Guardian, хотя дрон Mohajer-6 не имел внешней маркировки, которая указывала бы на его изготовление в Иране, однако его компоненты, показанные журналистке, имели маркировку на фарси.

Drone analysis in Ukraine suggests Iran has supplied Russia since war began https://t.co/Un3zihzezC — The Guardian (@guardian) November 10, 2022

Mohajer-6 предназначен для многократного использования. В то же время разведка исследует и сбитые иранские дроны-камикадзе, взрывающиеся при ударе по цели. У них также не было иранских обозначений, но, как объяснил представитель разведки Василий, Иран демонстрировал эти беспилотники на многочисленных выставках оружия.

Военный уточнил, что некоторые компоненты беспилотников сделаны западными компаниями. Но эти детали не входили в список нераспространения, согласно которому ряд компонентов не могут быть проданы подсанкционным режимам (таким как Иран).

Кроме того, по словам Василия, Ирану удалось изготовить копии многих компонентов, которые первоначально выпускались на Западе, например, точную копию немецкого двигателя.

По словам представителей западной и украинской разведок, российские запасы оружия были серьезно истощены после месяцев боевых действий. Именно поэтому Россия начала искать оружие в Иране.

Иран поначалу отрицал информацию о том, что поставлял России беспилотники. Однако недавно министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян впервые официально признал, что его страна передавала Москве дроны. Он утверждал, что это было якобы небольшое количество беспилотников, которое отправили в РФ за несколько месяцев до начала полномасштабной войны.

Заявления иранского министра опровергли в США, отметив, что Иран передавал России дроны уже во время войны.

Поставки дронов в РФ спровоцировали внутренний конфликт в Иране. Начали звучать обеспокоенные заявления по поводу тесных связей страны с Москвой. А некоторые настаивали, что Иран должен был бы осудить войну в Украине.

По данным Воздушных сил ВСУ, Россия выпустила по инфраструктуре Украины уже более 400 дронов-камикадзе.

Фото: ГУР Минобороны Украины