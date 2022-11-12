В семи областях и Киеве 12 ноября будут действовать плановые отключения света — Укрэнерго

Ноябрь, 11 в 22:44

Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения электроэнергии с 00.00 до 24.00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

В других регионах Украины отключения не прогнозируются.

– Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и чтобы у украинцев был свет. Не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления! – сообщает Укрэнерго.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что за время полномасштабной войны поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. Также он отметил, что плановые отключения потребителей от электроэнергии будут продолжены.