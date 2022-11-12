У семи областях та Києві 12 листопада діятимуть планові відключення світла – Укренерго

Листопад, 11 в 22:44

Завтра, 12 листопада, діятимуть планові відключення електроенергії з 00:00 до 24:00 у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

– Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання! – повідомляє Укренерго.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за час повномасштабної війни пошкоджено понад 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- та теплопостачання. Також він зазначив, що планові відключення споживачів від електроенергії буде продовжено.