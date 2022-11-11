Отключения света продолжатся: в Украине повреждены 400 объектов критической инфраструктуры — Шмыгаль

Ноябрь, 11 в 18:57

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что за время полномасштабной войны поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения.

— Сегодняшняя ночь снова показала, что мы все еще находимся под постоянной угрозой российских террористических атак. Всего за время полномасштабной войны поражено более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. В большинстве случаев это котельные, — сказал он.

Премьер-министр сообщил, что больше всего повреждений в Харьковской, Киевской, Донецкой областях.

— Террористы также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС и ТЭЦ. Быстрыми темпами все пытаемся восстановить. Работа идет 24/7, — заявил он.

Шмыгаль также отметил, что второй сверхважной темой является состояние украинской энергетики.

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— За последние пять недель обстреляны десятки подстанций Укрэнерго, более 10 объектов генерации. Некоторые несколько раз… На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 млрд. грн. На приведение в строй объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 млрд грн, — заявил он.

В связи с этим премьер констатировал, что плановые отключения потребителей от электроэнергии будут продолжены.

— С 10 по 31 октября они коснулись более 9 млн человек. Это вынужденная мера, необходимая для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок. Как и в минувшие недели, сознательное потребление украинцами электроэнергии, особенно в пиковые часы, поможет энергетикам. Это вклад каждого из нас в энергетическую стойкость, — добавил он.

Кроме того, Шмыгаль проинформировал, что в каждом регионе проводятся комплексные меры по защите энергетической инфраструктуры, усиливается ПВО.

Фото: Урядовий портал