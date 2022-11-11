Сейчас здесь очень опасно: ОВА просит людей подождать с возвращением на деоккупированную Херсонщину

Ноябрь, 11 в 18:38

Российские военные продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты Херсонской области, кроме того, оккупанты перед отступлением заминировали все.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич и призвал людей подождать с возвращением в свои дома на деоккупированные территории.

– Сейчас здесь очень опасно. Перед вашим возвращением территории должны обследовать взрывотехники. Уже есть случаи, когда гражданские подорвались на взрывоопасных предметах. ОВА разработала четкий план помощи людям, которые остаются на деоккупированных территориях. К его выполнению приступят, как только разрешат военные, – говорит председатель ОВА.

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Также Янушевич призвал сохранять информационную тишину относительно событий на Херсонском направлении.

Напомним, что 11 ноября Вооруженные силы Украины вошли в Херсон.



Фото: Людмила Денисова