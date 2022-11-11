Зараз тут дуже небезпечно: ОВА просить людей зачекати з поверненням на деокуповану Херсонщину
Російські військові продовжують обстрілювати звільненні населені пункти Херсонської області, крім того, окупанти перед відступом замінували все.
Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич та закликав людей зачекати з поверненням у свої домівки на деокуповані території.
– Зараз тут дуже небезпечно. Перед вашим поверненням території мають обстежити вибухотехніки. Вже є випадки, коли цивільні підірвались на вибухонебезпечних предметах. ОВА розробила чіткий план допомоги людям, які залишаються на деокупованих територіях. До його виконання приступлять, як тільки дозволять військові, — говорить голова ОВА.
Також Янушевич закликав зберігати інформаційну тишу щодо подій на Херсонському напрямку.
Нагадаємо, що 11 листопада Збройні сили України зайшли в Херсон.
Фото: Людмила Денісова