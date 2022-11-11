Зараз тут дуже небезпечно: ОВА просить людей зачекати з поверненням на деокуповану Херсонщину

Листопад, 11 в 18:38

Російські військові продовжують обстрілювати звільненні населені пункти Херсонської області, крім того, окупанти перед відступом замінували все.

Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич та закликав людей зачекати з поверненням у свої домівки на деокуповані території.

– Зараз тут дуже небезпечно. Перед вашим поверненням території мають обстежити вибухотехніки. Вже є випадки, коли цивільні підірвались на вибухонебезпечних предметах. ОВА розробила чіткий план допомоги людям, які залишаються на деокупованих територіях. До його виконання приступлять, як тільки дозволять військові, — говорить голова ОВА.

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Також Янушевич закликав зберігати інформаційну тишу щодо подій на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, що 11 листопада Збройні сили України зайшли в Херсон.

Фото: Людмила Денісова