Территория других стран нас не интересует, только деоккупация своих – Зеленский

Ноябрь, 14 в 16:20

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не интересует территория других стран, важна лишь деоккупация украинских территорий.

Об этом Зеленский сказал, общаясь с представителями СМИ в Херсоне 14 ноября.

– Мы шаг за шагом идем ко всем временно оккупированным территориям нашей страны. Конечно, это тяжело, это долгий и сложный путь… Мы идем дальше. Мы готовы к миру, но миру для всей нашей страны. Это территория всего нашего государства. Мы уважаем международное право и суверенитет каждого государства, а сейчас речь идет о суверенитете нашего государства. Поэтому мы боремся против российской агрессии, – заявил он.

Президент подчеркнул, что Украина не верит заявлениям России, пытающейся ввести мировое сообщество в заблуждение. Мы продолжим освобождать территории, оккупированные агрессором.

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– Нас не интересует территория других стран. Нас интересует только деоккупация нашей страны, наших территорий. Поэтому я не знаю, что будет следующим, но это будет, – отметил президент.

Он напомнил, что Украина сегодня платит огромную цену за победы на фронте, потому что враг не хочет добровольно возвращать то, что захватил.

– Никто так просто ничего не отдает. Цена этой войны высока. Люди ранены, большое количество погибших. Поэтому российские войска отошли или убежали – мы считаем, что убежали, потому что наша армия окружила врага, и они были в опасности. Были ожесточенные бои, и вот результат – мы сегодня в Херсонской области, – резюмировал Владимир Зеленский.