Територія інших країн нас не цікавить, лише деокупація своїх – Зеленський

Листопад, 14 в 16:20

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україну не цікавить територія інших країн, важливою є лише деокупація українських територій.

Про це Зеленський сказав, спілкуючись із представниками ЗМІ у Херсоні 14 листопада.

– Ми крок за кроком ідемо до всіх тимчасово окупованих територій нашої країни. Звичайно, це важко, це довгий і складний шлях… Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії, – заявив він.

Президент підкреслив, що Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести світову спільноту в оману. Ми продовжимо звільняти території, які окупував агресор.

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– Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде, – відзначив президент.

Він нагадав, що Україна сьогодні платить величезну ціну за перемоги на фронті, бо ворог не хоче добровільно повертати те, що захопив.

– Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому російські війська відійшли чи втекли – ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат – ми сьогодні на Херсонщині, – резюмував Володимир Зеленський.