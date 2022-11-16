Ноябрь, 16 в 14:46

Российская Федерация намеренно нанесла ракетный удар по Польше, считает военный эксперт Олег Жданов.

– Когда программируют 100 ракет, одну можно запрограммировать “неправильно”. Ракета ведь полетела интересно – между Луцком и Львовом, перелетела границу в направлении Люблина. Это не ошибка. Если бы ракета шла на Львов или Луцк, можно было бы сказать, что россияне ошиблись в координатах. А так, нет, это был целенаправленный удар по территории Польши, — сказал Жданов в комментарии изданию Главред.

По словам Жданова, таким образом Путин хочет повысить ставки и спровоцировать НАТО.

Если сейчас ему объявить войну по 5 статье Североатлантического договора, он сразу предложит переговорный процесс.

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— Путин ставит НАТО в позу: либо Альянс ответит, либо проглотит. Если проглотит, Путин ударит еще раз, причем необязательно по Польше. Он поймет, что НАТО – слабаки. Если НАТО применит 5 статью Устава НАТО, будет другое дело. Так вот, если сейчас объявить Путину войну по 5-й статье, он сразу предложит переговорный процесс. Вот только сейчас переговоры он будет вести с Байденом, Макроном и Шольцем, то есть с первыми лицами НАТО, – пояснил Жданов.

15 ноября во время массированного ракетного удара РФ по территории Украины две ракеты упали в Польше, в результате чего погибли два человека.

Как заявил президент Польши Анджей Дуда, пока нет никаких признаков считать, что это было умышленное нападение на территорию их государства. Он добавил, что “произошел несчастный случай”.