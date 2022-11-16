Листопад, 16 в 15:28

Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху у Польщі представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він наголосив, що Україна виступає за максимально детальне вивчення інциденту з падінням ракети на території сусідньої держави.

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– Готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України, – заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося.

Також Данілов додав, що убезпечити регіон Центральної Європи від російських ракет можна лише шляхом розбудови дієвого повітряного щита над територією України.