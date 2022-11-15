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Факты / Україна

Репарации от России стали частью международно-правовой реальности — Зеленский

Валентина Чорна, редактор ленты
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Репарации, которые России придется заплатить за содеянное в Украине, стали частью международно-правовой реальности.

Об этом в вечернем обращении 15 ноября заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что на площадке ООН украинские дипломаты очень долго работали с партнерами, чтобы согласовать и принять две важные резолюции.

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— Первая из них сегодня поддержана – по созданию международного компенсационного механизма, который позволит возместить все убытки, причиненные российской войной, причем за счет российских же активов. Вторую резолюцию – для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины – еще согласовываем с нашими партнерами. Сделаем все, чтобы они обе заработали, – сказал Зеленский.

Напомним, что в понедельник, 14 ноября, Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании реестра ущерба, нанесенного Украине в результате войны, развязанной Российской Федерацией.

За проголосовало 94 страны, против – 14. Еще 73 представителя воздержались.

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