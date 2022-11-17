Листопад, 17 в 16:20

Заступниця голови Мін’юсту Ірина Мудра пояснила в інтерв’ю Forbes, наскільки резолюція Генасамблеї ООН є важливою з точки зору репарацій, які Україна стягуватиме з Російської Федерації за розв’язану нею війну.

Мудра підкреслила, що в Україні наразі склалась унікальна ситуація з погляду міжнародного права, адже війна та спричинені нею руйнування тривають.

– Ця резолюція – визнання світом відповідальності Росії за війну, розпочату проти України, та важливий крок до створення майбутнього механізму компенсації. Без успішного голосування у Генасамблеї ООН перейти до другого кроку було б неможливо. Зараз ми бачимо, що міжнародна спільнота готова до конкретних та активних дій, – зазначила заступниця міністра.

За її словами, механізм виплати репарацій буде затверджено міжнародним договором, який Україна розробить разом із країнами, що підтримали резолюцію.

Зараз дивляться

Цією угодою передбачать два варіанти: виплата Росією повних репарацій добровільно або стягнення їх з країни-агресора без її згоди.

Ірина Мудра додала, що кількість голосів на підтримку України перевершила очікування Києва.

– Якщо порівнювати це голосування з голосуванням за виключення Росії з Ради ООН з прав людини, то результати навіть кращі. Тоді рішення підтримали 93 країни, а проти висловилися 24. Резолюція щодо компенсації шкоди за агресію проти України доволі специфічна та більш конкретна, – сказала вона.

Аналізуючи результати голосування, заступниця міністра підкреслила, що серед країн, які були проти або утримались, переважно представники Африки та Азії, у яких немає значних російських актів у юрисдикціях.

– Виняток – Китай, де зосереджено майже 17% усіх золотовалютних резервів Росії, які перебувають за межами країни, а це $80 млрд. Для нас важливо, що резолюцію підтримали країни G7 (Німеччина, Франція, Японія, Велика Британія, Італія, Канада та США). Саме в цих країнах міститься значна частина заморожених російських активів, – резюмувала вона.

Наступні кроки, за словами Мудрої, це створення міжнародного реєстру збитків та розробка міжнародного договору, в якому буде детально прописано всі умови щодо створення компенсаційного механізму для виплати компенсацій усім постраждалим.