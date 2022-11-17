Ноябрь, 17 в 7:44

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины появилась новая информация о преступлениях российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

Согласно данным, которые есть в распоряжении украинской стороны, российские войска ужесточили фильтрационные меры в Каховском районе Херсонской области.

В Генштабе ВСУ отмечают, что к таким действиям оккупанты прибегли после эффективного огневого поражения их позиций Силами обороны.

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В самой Каховке российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают башни сотовой связи.

Также россияне не оставляют попыток насадить свою и уничтожить украинскую культуру на временно захваченной территории.

По имеющейся информации, в Энергодаре Запорожской области оккупанты изъяли все учебники по истории Украины, чтобы потом их уничтожить.

– По представлению самопровозглашенной власти временно оккупированной территории Донецкой области указами президента Российской Федерации присвоены так называемые почетные звания городам Горловка и Мариуполь, – перечисляют преступные действия россиян в Генштабе ВСУ.

Тем временем Вооруженные силы Украины продолжают наносить врагу потери.

Сегодня появилась уточненная информация об ударах украинских защитников 15 ноября.

Известно, что в Мелитополе украинские защитники уничтожили штаб одного из подразделений армии РФ.

А в районах населенных пунктов Конские Раздоры, Владовка и Благовещенка Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов, две единицы БМ-21 Град и зенитный ракетный комплекс С-300.

Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 267-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.