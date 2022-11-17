Итоги Рамштайн-7 и расследование по падению ракет в Польше: что происходит на 267-й день войны (онлайн)

Украинские военные имеют доказательства того, что взрывы на территории Польши, в результате которых погибли два человека, не могли быть вызваны работой украинской ПВО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский и добавил, что украинская власть хотела бы совместного расследования взрывов в Польше.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда заявили, что пока нет признаков, что Россия совершила преднамеренное нападение на территорию стран НАТО.

Премьер Британии заявил, что в Польше не упали бы ракеты и не было бы человеческих жертв, если бы российская агрессия против Украины не произошла.

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.