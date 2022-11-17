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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Итоги Рамштайн-7 и расследование по падению ракет в Польше: что происходит на 267-й день войны (онлайн)

Итоги Рамштайн-7 и расследование по падению ракет в Польше: что происходит на 267-й день войны (онлайн)

Украинские военные имеют доказательства того, что взрывы на территории Польши, в результате которых погибли два человека, не могли быть вызваны работой украинской ПВО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский и добавил, что украинская власть хотела бы совместного расследования взрывов в Польше.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Польши Анджей Дуда заявили, что пока нет признаков, что Россия совершила преднамеренное нападение на территорию стран НАТО.

Премьер Британии заявил, что в Польше не упали бы ракеты и не было бы человеческих жертв, если бы российская агрессия против Украины не произошла.

Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней — до 19 февраля 2023 года.

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00:28 - 17 ноября

В Запорожской области российские военные пошли в атаку.

Об этом в эфире Фейгін LIVE заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он подчеркивает, что подробности пока неизвестны, но это может говорить о возвращении российских оккупантов ко второй фазе войны, когда они отступили с севера Украины и перебросили войска из-под Киева.

— Злые языки утверждают, что в Запорожской области зашевелились — под Гуляйполем наш враг пошел в атаку. Подробности пока неизвестны, но, говорят, может быть довольно неприятно. Частично это те, которых вывели из Херсона, частично — это те, что там были, – сообщает он.

Арестович утверждает, что намерения противника вполне ясны и ожидаемы — войска будут переброшены для так называемого освобождения Донецкой и Луганской областей, чтобы представить это как результат войны.

— Это то, что можно продать внутри России как политический исход войны. Поэтому российские войска будут постоянно и последовательно пытаться захватить Донецкую и Луганскую области и все будут бросать туда, – сообщает советник.

Так, “замысел российского командования — наступление на Васильковое и Павлоград Днепропетровской области, чтобы взять в клещи Донецкую область”.

В связи с этим, не исключена новая попытка наступать на Павлоград со стороны Харьковской области.

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