Росіяни мінують об’єкти в Каховці та знищують підручники з історії України в Енергодарі

Листопад, 17 в 7:44

У Генеральному штабі Збройних сил України з’явилась нова інформація про злочини російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

За даними, які є в розпорядженні української сторони, російські війська посилили фільтраційні заходи в Каховському районі Херсонської області.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що до таких дій окупанти вдались після ефективного вогневого ураження їхніх позицій Силами оборони.

Зараз дивляться

У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Також росіяни не полишають спроб насадити свою та знищити українську культуру на тимчасово захопленій території.

За наявною інформацією, в Енергодарі Запорізької області окупанти вилучили всі підручники з історії України, щоб потім їх знищити.

– За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента Російської Федерації присвоєно так звані почесні звання містам Горлівка та Маріуполь, – перераховують злочинні дії росіян у Генштабі ЗСУ.

Тим часом Збройні сили України продовжують завдавати ворогові втрат.

Так, сьогодні з’явилась уточнена інформація про удари українських захисників 15 листопада.

Відомо, що в Мелітополі українські захисники знищили штаб одного з підрозділів армії РФ.

А в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка й Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 Град та зенітний ракетний комплекс С-300.

Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.