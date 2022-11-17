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Факти / Україна

Росіяни мінують об’єкти в Каховці та знищують підручники з історії України в Енергодарі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Росіяни мінують об’єкти в Каховці та знищують підручники з історії України в Енергодарі
Фото: Depositphotos

У Генеральному штабі Збройних сил України з’явилась нова інформація про злочини російських загарбників на тимчасово окупованих територіях.

За даними, які є в розпорядженні української сторони, російські війська посилили фільтраційні заходи в Каховському районі Херсонської області.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що до таких дій окупанти вдались після ефективного вогневого ураження їхніх позицій Силами оборони.

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У самій Каховці російські загарбники мінують об’єкти інфраструктури та знищують вежі стільникового зв’язку.

Також росіяни не полишають спроб насадити свою та знищити українську культуру на тимчасово захопленій території.

За наявною інформацією, в Енергодарі Запорізької області окупанти вилучили всі підручники з історії України, щоб потім їх знищити.

– За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області указами президента Російської Федерації присвоєно так звані почесні звання містам Горлівка та Маріуполь, – перераховують злочинні дії росіян у Генштабі ЗСУ.

Тим часом Збройні сили України продовжують завдавати ворогові втрат.

Так, сьогодні з’явилась уточнена інформація про удари українських захисників 15 листопада.

Відомо, що в Мелітополі українські захисники знищили штаб одного з підрозділів армії РФ.

А в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка й Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 Град та зенітний ракетний комплекс С-300.

Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 267-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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