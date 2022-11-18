Ноябрь, 17 в 22:09

Укрэнерго предупреждает, что в сети появился новый фейк, который пытаются распространять под видом этой компании, используя ее логотип.

– В сомнительных Telegram-каналах используется логотип компании Укрэнерго для распространения фейковой информации, в частности, о полном или частичном обесточении страны. Эта информация не соответствует действительности! Укрэнерго не делало никаких подобных заявлений, – пишут в сообщениях на официальных страницах компании.

Там отмечают, что это может быть один из умышленных “вбросов”, призванных посеять панику среди украинского населения. Логотип Укрэнерго при этом используется для того, чтобы вызвать доверие у украинцев к ложной информации.

– Проверяйте информацию, которую вы видите в Telegram-каналах и других группах соцсетей, на официальных коммуникационных площадках Укрэнерго, – призывают в компании.