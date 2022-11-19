Ноябрь, 18 в 22:06

Выход из ситуации полного обесточивания, в случае его возникновения, предусматривает несколько сценариев.

Как сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, для восстановления энергопитания по указанным сценариям может потребоваться от трех до десяти дней.

— С точки зрения базовых расчетов и регламентов, что и как будет происходить в случае, если случится блэкаут, то, по благоприятному сценарию, понадобится три дня, по негативному — семь-десять дней на восстановление системы и полного потребления в системе, — сказал он на брифинге в Медиацентре Киева.

По его словам, ни одна энергосистема в мире не испытывала таких мощных воздушных обстрелов, которые угрожали бы блэкаутом, то есть полным обесточиванием.

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— Никто в мире ни разу еще такого эксперимента не проводил, никто в мире не бросал в блэкаут систему размером с украинскую, и не пытался потом ее поднять. Это уникальный украинский опыт, — отметил Харченко.

Эксперт считает, что после обстрела Россией энергетической инфраструктуры Украины 15 ноября система стабилизируется.

— Удар был мощный. Ситуация сложная. Но те, кто был отключен от электричества, уже имеют доступ к нему. Пока очень лимитировано, но шаг за шагом ситуация улучшается, — заверил он.

По его словам, если Украина будет иметь еще некоторое время на восстановление, будет легче выдержать следующий удар.

Он добавил, что сейчас энергетическая система Украины сильно повреждена и еще не удалось восстановить ее до уровня, когда можно было бы пережить следующую атаку.

Источник: Ukraine media center