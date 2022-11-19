Листопад, 18 в 22:06

Вихід із ситуації повного знеструмлення, у разі його виникнення, передбачає декілька сценаріїв.

Як повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, для відновлення енергоживлення за зазначеними сценаріями може знадобитись від трьох до десяти днів.

– З точки зору базових розрахунків та регламентів, що і як відбуватиметься у разі, якщо трапиться блекаут, то, за сприятливим сценарієм, знадобиться три дні, за негативним – сім-десять днів на відновлення системи та повного споживання в системі, – сказав він на брифінгу у Медіацентрі Києва.

За його словами, жодна енергосистема у світі не зазнавала таких потужних повітряних обстрілів, які загрожували б блекаутом, тобто повним знеструмленням.

Зараз дивляться

– Ніхто у світі жодного разу ще такого експерименту не проводив, ніхто у світі не кидав у блекаут систему розміром з українську та не намагався потім її підняти. Це унікальний український досвід, – зазначив Харченко.

Експерт вважає, що після обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України 15 листопада, система стабілізується.

– Удар був потужний. Ситуація складна. Але ті, хто був відключений від електрики, вже мають доступ до неї. Поки що дуже лімітовано, але крок за кроком ситуація покращується, – запевнив він.

За його словами, якщо Україна матиме ще деякий час на відновлення, буде легше витримати наступний удар.

Він додав, що наразі енергетична система України сильно пошкоджена і ще вдалось відновити її до рівня, коли можна було б пережити наступну атаку.

Джерело: Ukraine media center