До 10 днів: експерт оцінив можливість відновлення світла в Україні в разі блекауту
Вихід із ситуації повного знеструмлення, у разі його виникнення, передбачає декілька сценаріїв.
Як повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, для відновлення енергоживлення за зазначеними сценаріями може знадобитись від трьох до десяти днів.
– З точки зору базових розрахунків та регламентів, що і як відбуватиметься у разі, якщо трапиться блекаут, то, за сприятливим сценарієм, знадобиться три дні, за негативним – сім-десять днів на відновлення системи та повного споживання в системі, – сказав він на брифінгу у Медіацентрі Києва.
За його словами, жодна енергосистема у світі не зазнавала таких потужних повітряних обстрілів, які загрожували б блекаутом, тобто повним знеструмленням.
– Ніхто у світі жодного разу ще такого експерименту не проводив, ніхто у світі не кидав у блекаут систему розміром з українську та не намагався потім її підняти. Це унікальний український досвід, – зазначив Харченко.
Експерт вважає, що після обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України 15 листопада, система стабілізується.
– Удар був потужний. Ситуація складна. Але ті, хто був відключений від електрики, вже мають доступ до неї. Поки що дуже лімітовано, але крок за кроком ситуація покращується, – запевнив він.
За його словами, якщо Україна матиме ще деякий час на відновлення, буде легше витримати наступний удар.
Він додав, що наразі енергетична система України сильно пошкоджена і ще вдалось відновити її до рівня, коли можна було б пережити наступну атаку.
Джерело: Ukraine media center