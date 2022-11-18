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Факты / Україна / Общество

В Укрэнерго объяснили, как и где будут отключать свет 19 ноября

Юля Захарченко, редактор ленты
В Укрэнерго объяснили, как и где будут отключать свет 19 ноября
Фото: Pexels

Завтра, 19 ноября, на всей территории Украины будут применять плановые отключения света. Дополнительные аварийные отключения электричества не предполагаются.

По данным ДТЭК Укрэнерго, поставки электроснабжения будут ограничивать с 00:00 до 02:00 ночи, а также с 8:00 утра до 24:00 ночи.

— Ограничение потребления – это последствия ракетных атак рашистов на энергосистему Украины. На этой неделе это была уже шестая. Повреждений много, они сложные, — отмечают в компании.

Ремонтные бригады работают круглосуточно и без выходных над восстановлением разрушенной энергоструктуры, чтобы вернуть свет украинцам, отмечают в Укрэнерго.

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