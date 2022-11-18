ДТЭК оценил вероятность полного блекаута в Украине

Ноябрь, 18 в 21:15

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что считает маловероятным наступление блекаута в Украине, однако отметил, что Российская Федерация хочет добиться этого.

– Блэкаут – это мечта оккупантов, которую они пытаются реализовать в течение более месяца, но эта мечта никогда не осуществится, – сказал Сахарук в эфире национального телемарафона.

Он добавил, что наше ПВО становится все крепче каждый день, а энергетики непрерывно восстанавливают сети для того, чтобы блекаута не было.

Сахарук подчеркнул, что ситуация “слишком сложная”, поэтому в теории блекаут возможен, но “если система развернется, то есть включится в течение следующих трех-четырех и даже шести часов, когда холодно, это нормально”.

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Еще хуже, по его словам, будет, если систему нельзя будет включить. Теоретически, это может произойти в результате значительного разрушения генерации и подстанций, но если ремонт сетей после обстрелов будет происходить вовремя, вероятность такого сценария будет низкой.

По словам Сахарука, Украине для того чтобы восстановить шесть поврежденных электростанций, необходимо 900 элементов оборудования. Между тем для того чтобы восстановить сети, понадобится 9000 элементов оборудования, и все это необходимо покупать.

По оценке исполнительного директора ДТЭК, самая сложная ситуация – в Херсоне, где света вообще нет.

– Сейчас там всем миром работаем, помогаем местной общине восстановить свет, – сказал он. И добавил, что там тоже сложная ситуация с минированием территории.

Сахарук сообщил, что также непростая ситуация в прифронтовых территориях – это, в частности, Запорожье, Харьков, Чернигов, Сумы, где проходят постоянные обстрелы и обесточивание.