Листопад, 18 в 21:15

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що вважає малоймовірним настання блекауту в Україні, проте зазначив, що Російська Федерація хоче добитись саме цього.

– Блекаут – це мрія окупантів, яку вони намагаються реалізувати протягом більше як місяця, але ця мрія ніколи не здійсниться, – сказав Сахарук в ефірі національного телемарафону.

Він додав, що наша ПВО стає все міцнішою кожного дня, а енергетики безперервно відновлюють мережі для того, щоб блекауту не було.

Сахарук наголосив, що ситуація “надто складна”, тож, в теорії, блекаут можливий, але “якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних трьох-чотирьох і навіть шести годин, коли холодно, то це нормально”.

Зараз дивляться

Ще гірше, за його словами, буде, якщо систему буде неможливо включити. Теоретично, таке може відбутись внаслідок значної руйнації генерації та підстанцій, але якщо ремонт мереж після обстрілів буде відбуватись вчасно, вірогідність такого сценарію буде низькою.

За словами Сахарука, Україні для того щоб відновити шість пошкоджених електростанцій, необхідно 900 елементів обладнання. Тим часом для того, щоб відновити мережі, знадобиться 9000 елементів обладнання, і все це необхідно купувати.

За оцінкою виконавчого директора ДТЕК, найскладніша ситуація наразі – в Херсоні, де світла взагалі немає.

– Зараз там всім світом працюємо, допомагаємо місцевій громаді відновити світло, – сказав він. І додав, що там також складна ситуація з мінуванням території.

Сахарук повідомив, що непроста ситуація на прифронтових територіях – це, зокрема, Запоріжжя, Харків, Чернігів, Суми, де відбуваються постійні обстріли та знеструмлення.