Ноябрь, 16 в 23:10

Способности России шпионить в Европе был нанесен самый значительный стратегический удар в новейшей истории после скоординированного выдворения дипломатов из-за российского вторжения в Украину.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Британии MI5 Кен МакКаллум, пишет CNN.

По его данным, только в Британии за последние годы было отказано в сотне дипломатических виз.

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МакКаллум отметил, что в этом году 600 российских чиновников были изгнаны из Европы, 400 из которых его агентство признало шпионами.

– Мы продолжали интенсивно работать над тем, чтобы сделать Великобританию максимально сложной оперативной средой для российских секретных операций. В случае с Великобританией, после высылки 23 российских шпионов, выдававших себя за дипломатов, мы из соображений национальной безопасности отказали в более чем 100 заявлениях на получение дипломатических виз… Серьезный момент заключается в том, что Великобритания должна быть готова к российской агрессии на долгие годы, – пояснил он.

В комментариях после выступления МакКаллум сообщил, что данные об агентах были переданы европейским союзникам, так что россиянам стало нелегко переслать сообщение о том, что шпион выслан из страны А в страну D.