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Факты / Україна

РФ начала отвод техники из Чаплинки еще в конце октября – спутниковые снимки

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
РФ начала отвод техники из Чаплинки еще в конце октября – спутниковые снимки

Еще в конце октября российские военные могли начать отводить свою технику из военной базы возле Чаплинки Херсонской области.

Такое мнение высказал руководитель Bellingcat Христо Грозев, опубликовав соответствующие спутниковые снимки.

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На них видно, что с 11 по 27 октября на двух основных площадках военной базы россиян количество техники значительно снизилось.

Это может указывать на то, что оккупанты начали вывозить ее задолго до публичного заявления об отступлении войск РФ с правого берега Днепра. В частности, на военной базе возле Чаплинки размещались ударные вертолеты Ка-52.

Христо Грозев объяснил, что это важно, поскольку показывает отступление россиян далеко за Днепр. По его словам, это сделает тактическую поддержку любых атак Херсона почти невозможной и аналогично помешает на Запорожском направлении.

Также расследователь отметил, что Чаплинка расположена в 80 км на восток от Херсона. Теперь она находится в пределах досягаемости HIMARS.

Фото: Deep State

К слову, ранее бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сообщил, что после освобождения Херсона HIMARS, которые установят там Вооруженные силы Украины, будут достреливать до подступов к Крымскому полуострову.

Фото: ГУР

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