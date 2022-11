Еще в конце октября российские военные могли начать отводить свою технику из военной базы возле Чаплинки Херсонской области.

Такое мнение высказал руководитель Bellingcat Христо Грозев, опубликовав соответствующие спутниковые снимки.

Based on satellite photos, Russian military commentators note that Russia began evacuating its important military base in Chaplynka (hosting attack KA-52 copters) at the end of October. Chaplynka is 80 km East of Kherson city, and now within reach of HIMARs. pic.twitter.com/WcHiXFB7L4

