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Еще в конце октября российские военные могли начать отводить свою технику из военной базы возле Чаплинки Херсонской области.

Такое мнение высказал руководитель Bellingcat Христо Грозев, опубликовав соответствующие спутниковые снимки.

Based on satellite photos, Russian military commentators note that Russia began evacuating its important military base in Chaplynka (hosting attack KA-52 copters) at the end of October. Chaplynka is 80 km East of Kherson city, and now within reach of HIMARs. pic.twitter.com/WcHiXFB7L4 — Christo Grozev (@christogrozev) November 12, 2022

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На них видно, что с 11 по 27 октября на двух основных площадках военной базы россиян количество техники значительно снизилось.

Это может указывать на то, что оккупанты начали вывозить ее задолго до публичного заявления об отступлении войск РФ с правого берега Днепра. В частности, на военной базе возле Чаплинки размещались ударные вертолеты Ка-52.

Христо Грозев объяснил, что это важно, поскольку показывает отступление россиян далеко за Днепр. По его словам, это сделает тактическую поддержку любых атак Херсона почти невозможной и аналогично помешает на Запорожском направлении.

Также расследователь отметил, что Чаплинка расположена в 80 км на восток от Херсона. Теперь она находится в пределах досягаемости HIMARS.

Фото: Deep State

К слову, ранее бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес сообщил, что после освобождения Херсона HIMARS, которые установят там Вооруженные силы Украины, будут достреливать до подступов к Крымскому полуострову.

Фото: ГУР