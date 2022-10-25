США рассматривают возможность предоставления Украине комплекса ПВО Hawk — СМИ
США рассматривают возможность предоставления Украине зенитно-ракетного комплекса Hawk для противовоздушной обороны.
Это поможет в защите от атак российских беспилотников и крылатых ракет.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников. По предварительной информации, ракеты-перехватчики Hawk станут модернизацией ракетных систем Stinger, которые являются меньшими по размеру и имеют меньшую дальность.
Система Hawk является предшественником системы противоракетной обороны Patriot производства Raytheon Technologies. Однако неизвестно, какое количество ЗРК смогут передать США.
К слову, Hawk – это американский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Сначала он разрабатывался для уничтожения самолетов, но позже был доработан для перехвата ракет в полете.