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США рассматривают возможность предоставления Украине комплекса ПВО Hawk — СМИ

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
США рассматривают возможность предоставления Украине комплекса ПВО Hawk — СМИ

США рассматривают возможность предоставления Украине зенитно-ракетного комплекса Hawk для противовоздушной обороны.

Это поможет в защите от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников. По предварительной информации, ракеты-перехватчики Hawk станут модернизацией ракетных систем Stinger, которые являются меньшими по размеру и имеют меньшую дальность.

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Система Hawk является предшественником системы противоракетной обороны Patriot производства Raytheon Technologies. Однако неизвестно, какое количество ЗРК смогут передать США.

К слову, Hawk – это американский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Сначала он разрабатывался для уничтожения самолетов, но позже был доработан для перехвата ракет в полете.

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Источник: The Guardian
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