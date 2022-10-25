Октябрь, 25 в 9:34

США рассматривают возможность предоставления Украине зенитно-ракетного комплекса Hawk для противовоздушной обороны.

Это поможет в защите от атак российских беспилотников и крылатых ракет.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на американских чиновников. По предварительной информации, ракеты-перехватчики Hawk станут модернизацией ракетных систем Stinger, которые являются меньшими по размеру и имеют меньшую дальность.

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Система Hawk является предшественником системы противоракетной обороны Patriot производства Raytheon Technologies. Однако неизвестно, какое количество ЗРК смогут передать США.

К слову, Hawk – это американский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Сначала он разрабатывался для уничтожения самолетов, но позже был доработан для перехвата ракет в полете.