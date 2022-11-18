Систему ППО Hawk готують до роботи на фронті – Ігнат

Листопад, 18 в 18:46

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляє, що до роботи на фронті готують систему протиповітряної оборони Hawk.

– Бачимо, що вже працюють і NASAMS, і IRIS-T на фронті. Очікуємо, що запрацює і система Hawk, яку вже готують до того, щоб вона стала в бойові порядки Повітряних сил. У такий спосіб посилюватимемо наявну систему ППО, – сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в п’ятницю, 18 листопада.

Він додав, що наразі в основі української системи ППО лежать старі радянські системи.

– Основа, яка сьогодні працює, збиває оті, наприклад, 75 ракет. Колись вдається краще, колись гірше, – розповів речник.

Раніше міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес повідомила, що Мадрид відправить в Україну ще дві системи ППО американського виробництва Hawk на додаток до чотирьох, що були надіслані раніше.

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Ця система є попередницею протиракетної оборони PATRIOT від Raytheon Technologies, постачання якої до України поки що не розглядають.