Удар по двоповерхівці у Вільнянську: загиблих уже дев’ятеро
У Вільнянську Запорізької області, де минулої ночі три російські ракети влучили в житлові будинки, досі тривають аварійно-рятувальні роботи.
Уранці 18 листопада під завалами двоповерхівки виявили тіла ще двох людей, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
Таким чином від ракет російських терористів у Вільнянську загинули вже дев’ятеро людей.
Нагадаємо, що в двоповерховому житловому будинку у Вільнянську, куди вночі 17 листопада поцілили ворожі снаряди, проживало чотири родини.
Загалом там могло перебувати орієнтовно десять осіб.
За словами місцевих жителів, наймолодшому мешканцеві зруйнованого будинку – 17 років.
Після вибуху рятувальники та волонтери знайшли спочатку два тіла, тоді загиблих стало четверо, а увечері – семеро.
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Джерело: Кирило Тимошенко
Фото: Олександр Старух