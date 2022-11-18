Удар по двоповерхівці у Вільнянську: загиблих уже дев’ятеро

Листопад, 18 в 10:19

У Вільнянську Запорізької області, де минулої ночі три російські ракети влучили в житлові будинки, досі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Уранці 18 листопада під завалами двоповерхівки виявили тіла ще двох людей, повідомляє заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Таким чином від ракет російських терористів у Вільнянську загинули вже дев’ятеро людей.

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Нагадаємо, що в двоповерховому житловому будинку у Вільнянську, куди вночі 17 листопада поцілили ворожі снаряди, проживало чотири родини.

Загалом там могло перебувати орієнтовно десять осіб.

За словами місцевих жителів, наймолодшому мешканцеві зруйнованого будинку – 17 років.

Після вибуху рятувальники та волонтери знайшли спочатку два тіла, тоді загиблих стало четверо, а увечері – семеро.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 268-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Кирило Тимошенко

Фото: Олександр Старух