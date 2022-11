Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити російські пропагандистські канали через підбурювання до геноциду українського народу.

Про це він написав на особистій сторінці в Twitter, коментуючи фрагмент з ефіру російського телеканалу.

У ролику депутат Держдуми Борис Чернишов визнає, що метою ракетних ударів Росії є енергетична інфраструктура. Також він називає це “виявом священної ненависті” до українців.

Incitement of genocide on Russian state TV is in full swing. They admit Russia bombs out Ukraine’s critical infrastructure to inflict unbearable conditions of life on civilians and they call for more strikes. Russian state propaganda in the EU and elsewhere must be fully banned. https://t.co/a6tfi52Mi5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2022