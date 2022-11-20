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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити російські пропагандистські канали через підбурювання до геноциду українського народу.

Про це він написав на особистій сторінці в Twitter, коментуючи фрагмент з ефіру російського телеканалу.

У ролику депутат Держдуми Борис Чернишов визнає, що метою ракетних ударів Росії є енергетична інфраструктура. Також він називає це “виявом священної ненависті” до українців.

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– Підбурювання до геноциду на російському телебаченні – у повному розпалі. Вони визнають, що Росія б’є по українській критичній інфраструктурі для того, щоб створити нестерпні умови для цивільного населення, та закликають до нових ударів. Російську пропаганду потрібно повністю заборонити – і в ЄС, і в інших країнах світу, – написав Кулеба.

Incitement of genocide on Russian state TV is in full swing. They admit Russia bombs out Ukraine’s critical infrastructure to inflict unbearable conditions of life on civilians and they call for more strikes. Russian state propaganda in the EU and elsewhere must be fully banned. https://t.co/a6tfi52Mi5 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2022

Раніше Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити телеканал Russia Today.

Таку заяву він зробив після того, як директор мовлення RT Антон Кузнєцов-Красовський закликав топити та спалювати українських дітей.