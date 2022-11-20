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Факти / Україна

Підбурювання до геноциду у розпалі: Кулеба закликав заборонити пропагандистські канали РФ

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав заборонити російські пропагандистські канали через підбурювання до геноциду українського народу.

Про це він написав на особистій сторінці в Twitter, коментуючи фрагмент з ефіру російського телеканалу.

У ролику депутат Держдуми Борис Чернишов визнає, що метою ракетних ударів Росії є енергетична інфраструктура. Також він називає це “виявом священної ненависті” до українців.

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– Підбурювання до геноциду на російському телебаченні – у повному розпалі. Вони визнають, що Росія б’є по українській критичній інфраструктурі для того, щоб створити нестерпні умови для цивільного населення, та закликають до нових ударів. Російську пропаганду потрібно повністю заборонити – і в ЄС, і в інших країнах світу, – написав Кулеба.

Раніше Кулеба закликав уряди всіх країн заборонити телеканал Russia Today.

Таку заяву він зробив після того, як директор мовлення RT Антон Кузнєцов-Красовський закликав топити та спалювати українських дітей.

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