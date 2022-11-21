Білоруські ракети С-300 потрібні РФ не для масованої атаки – Ігнат

Листопад, 21 в 16:05

Ракети до ЗРК С-300, які РФ завозить з території Білорусі, вона не може використати для масованих атак по території України, оскільки у них дуже низька точність, а останні масовані обстріли свідчать про те, що вона прицільно стріляє саме по критичній інфраструктурі.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Ми знаємо, що робить РФ з ракетами С-300. Вона призначена для ураження повітряних цілей, тобто і літаків, і гвинтокрилів. Росіяни мають великий спектр подібного озброєння. Цими ЗРК вона наситили окуповану територію, і вирішили застосовувати їх проти України спочатку одиночними моментами, а потім уже масово по прифронтових містах, – пояснив він.

За його словами, ракети С-300 росіяни запускають з великих відстаней по Харківщині, Миколаївщині, Дніпру.

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– Якби це було 30-40 км, ще можна було б розраховувати на якусь точність, якщо це більше 100 км – точності ніякої, і тому, власне, вони летять по мирній інфраструктурі, – додав Ігнат.

А для масованих обстрілів, як пояснив військовий, Росія використовує Калібри або ж Іскандери, якими вона б’є по критичній інфраструктурі, починаючи з 10 жовтня.

Днями Daily Mail з посиланням на власні джерела повідомила, що РФ таємно перевезла з Білорусі близько 100 ракет С-300 і С-400, що може свідчити про підготовку нової масштабної атаки проти України.