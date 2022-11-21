Ноябрь, 21 в 10:00

В День Достоинства и Свободы, который отмечают ежегодно 21 ноября, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам.

Он подчеркнул, что достоинство и свобода – это две ценности, неразрывно сплетенные, как правый и левый берега Днепра, как синий и желтый цвета, как две нити узора на вышиванке, где зашифрован наш генетический код.

– Мы всегда знали, чего хотим. А в этом году все узнали, что мы можем. Все вместе мы доказали и продолжаем доказывать, что достоинство и свобода для нас – праздник. Это осталось неизменным. И все увидели, на что способны украинцы, – сказал глава государства.

Владимир Зеленский заметил, что украинцы за свою свободу и достоинство готовы отдать последнее и готовы стоять до последнего.

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С началом полномасштабного российского вторжения наш народ объединился, не потерял мужество и веру в себя. Украинцы сделали это, чтобы не потерять свободу, независимость и нашу страну.

– Мы можем остаться без денег, бензина, горячей воды, света, но не без воли, – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский уверен, что украинский народ выдержит все испытания и выстоит. Потому что сдаваться украинцы не привыкли, ведь у нас есть достоинство и свобода.