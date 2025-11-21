21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы, установленный в честь Оранжевой революции (2004) и Революции Достоинства (2013).

Обе революции стали для украинцев символом победы демократии, свободы и национальных интересов, несмотря на высокую цену, которую пришлось заплатить.

Факты ICTV разбирались, с чего все началось и как революции стали началом укрепления национального сознания народа.

Оранжевая революция 2004 года

Перед вторым туром выборов президента Украины один из кандидатов Виктор Янукович понял, что выбор электората не в его пользу, поэтому до повторного голосования всячески пытался “улучшить” свое положение.

И это ему удалось, ведь явка “выросла” до невероятных 89,5% в Луганской и до 96,7% в Донецкой областях. 21 ноября, по подсчетам Центризбиркома, победил Виктор Янукович.

Данные ЦИК существенно отличались от экзитполов, международные наблюдатели сообщали о массовых нарушениях на участках. Виктор Ющенко заявил о фальсификации выборов и подал иск в Верховный Суд. Общество было на грани.

21 ноября на Майдане Независимости в Киеве начали появляться первые палатки протестующих. На следующий день людей на Майдане было уже больше 100 тыс. Протесты против сфальсифицированных выборов на несколько дней охватили почти всю Украину.

27 ноября Верховная Рада проголосовала постановление о признании недействительными результатов выборов. Нардепы выразили недоверие ЦИК и еще проголосовали постановление об отставке правительства.

Верховный Суд в своем решении признал многочисленные факты нарушения законов и Конституции Украины и назначил повторное голосование.

Окончательные выборы прошли 26 декабря. Ющенко получил 52% голосов, а Янукович – 44%.

Спустя год после победы Оранжевой революции президент Виктор Ющенко установил 22 ноября Днем свободы.

Евромайдан и Революция Достоинства

Евромайдан был самым масштабным, а впоследствии и самым трагическим событием в истории независимой Украины.

21 ноября 2013 года почти 2 тыс. человек вышли на центральную площадь столицы, чтобы отстоять свое право на европейское будущее, ведь президент Виктор Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциированном членстве Украины в ЕС.

Ночью 30 ноября на улицах Киева оставалось несколько сотен мирных протестующих, преимущественно студентов. Однако отряды милиции жестоко разогнали их.

Украинцы не стерпели произвола правоохранителей, и уже на следующий день людей на Майдане Независимости было сотни тысяч и ежедневно их количество только увеличивалось. Митингующих поддержали в десятках стран мира.

Евромайдан был одновременно всплеском народного гнева и достоинства. Он взбудоражил у нас чувство патриотизма и жажды свободы, желание сделать свою страну лучше. Хотя цену за такую свободу пришлось платить очень высокую. И платим мы ее до сих пор.

13 ноября 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ №872/2014, согласно которому 21 ноября отмечается как День Достоинства и Свободы.

Сильное общество и изменение в национальном сознании

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, если бы украинцы не провели эти две революции, наше общество было бы схоже с белорусским, хотя ментально мы от белорусов очень сильно отличаемся.

По его словам, достоинство и свобода очень связаны между собой.

— Если бы у нас не произошло тех революций, мы бы дальше продолжали жить патриархальными взглядами о дружбе между народами, и люди бы не думали о такой ценности как свобода. Революция Достоинства – это как раз обретение свободы через достоинство. Мы понимали, что достоинство для нас важно в любом аспекте жизни, — подчеркнул эксперт.

Когда украинцы осознали достоинство, которое нам присуще, то стали больше думать о демократической свободе.

Обе революции стали для Украины реперными точками, от которых общество отталкивалось, выбирая себе путь развития.

Что касается белорусов, то их протесты, к сожалению, ни к чему не привели. Люди выходили на митинги, однако их подавляли и, как следствие, общество еще больше законсервировалось в себе и теперь делает вид, что ничего не происходит.

По словам политолога Игоря Рейтеровича, причина, почему у белорусов не получилось таких революций, в том, что у них на тот момент не было такого консолидированного общества, как у нас.

— Несмотря на все проблемы, сопровождавшие Украину с начала независимости, мы все же смогли построить сильное общество. У нас всегда была активная часть граждан, которые вели за собой. То есть у нас всегда было активное меньшинство, которое определяло векторы развития для большинства. Люди, что очень важно, не боялись брать на себя ответственность. Они вели за собой, понимали последствия, но считали, что так лучше, — заметил эксперт.

Еще одна причина, почему у белорусов не получились революции — они были проникнуты пропагандой, что “лишь бы без войны”, “только бы не так, как в Украине”, “нам бы тихонько отсидеться” и тому подобное.

Игорь Рейтерович отмечает, что с революциями сознание нашего народа стало еще более украиноцентричным.

— С двумя революциями мы сформировали новую идентичность: политическую нацию, которая имеет приоритеты и ценности. Нация, которая чувствует себя самостоятельной полноценной единицей, — считает политолог.

Однако свою идентичность мы продолжаем отстаивать, к сожалению, очень высокой ценой – боремся в войне.

По словам Игоря Рейтеровича, такой ​​национальной идентичности нет у белорусов. Она есть у россиян, но со знаком минус, потому что их идентичность направлена ​​на агрессию, шовинизм, имперские амбиции.

– Россияне гордятся не тем, что они умны, красивы, гостеприимны, а тем, что имеют огромную территорию и ядерную бомбу. А у нас – украинцев – совсем другой тип идентичности: любовь к Родине, к культурным традициям, любовь к своему. И у нас нет никакого желания свое отдавать. И это главное достижение, которое мы получили благодаря двум революциям, — подчеркнул политический эксперт.

Он отметил, что сейчас такое понимание охватывает почти все украинское общество.

