Листопад, 21 в 10:00

У День Гідності та Свободи, який відзначають щороку 21 листопада, президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Він наголосив, що гідність і свобода – це дві цінності, нерозривно сплетені, як правий і лівий береги Дніпра, як синій і жовтий кольори, як дві нитки візерунка на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код.

– Ми завжди знали, чого хочемо. А цьогоріч всі дізналися, що ми можемо. Всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність і свобода для нас – свято. Це залишилося незмінним. І всі побачили, на що здатні українці, – сказав глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що українці за свою свободу і гідність готові віддати останнє і готові стояти до останнього.

Зараз дивляться

З початком повномасштабного російського вторгнення наш народ об’єднався, не втратив мужність і віру в себе. Українці зробили це, щоб не втратити волю, незалежність і нашу країну.

– Ми можемо залишитися без грошей, бензину, гарячої води, світла, але не без волі, – наголосив президент.

Володимир Зеленський впевнений, що український народ витримає всі випробування і вистоїть. Бо здаватися українці не звикли, тому що мають гідність і свободу.