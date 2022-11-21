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Факти / Україна

Можемо залишитися без світла, але не без волі: Зеленський привітав українців з Днем Гідності та Свободи

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У День Гідності та Свободи, який відзначають щороку 21 листопада, президент Володимир Зеленський звернувся до українців.

Він наголосив, що гідність і свобода це дві цінності, нерозривно сплетені, як правий і лівий береги Дніпра, як синій і жовтий кольори, як дві нитки візерунка на вишиванці, де зашифровано наш генетичний код.

Ми завжди знали, чого хочемо. А цьогоріч всі дізналися, що ми можемо. Всі разом ми довели і продовжуємо доводити, що гідність і свобода для нас свято. Це залишилося незмінним. І всі побачили, на що здатні українці, сказав глава держави.

Володимир Зеленський зауважив, що українці за свою свободу і гідність готові віддати останнє і готові стояти до останнього.

Зараз дивляться

З початком повномасштабного російського вторгнення наш народ обєднався, не втратив мужність і віру в себе. Українці зробили це, щоб не втратити волю, незалежність і нашу країну.

Ми можемо залишитися без грошей, бензину, гарячої води, світла, але не без волі, наголосив президент.

Володимир Зеленський впевнений, що український народ витримає всі випробування і вистоїть. Бо здаватися українці не звикли, тому що мають гідність і свободу.

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