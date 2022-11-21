Украина получит внедорожники HMMWV от Люксембурга

Ноябрь, 21 в 18:36

Власти Люксембурга приняли решение предоставить Украине дополнительные военные автомобили повышенной проходимости HMMWV.

Об этом у себя в Twitter сообщил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.

– Армия Люксембурга и Министерство обороны Люксембурга поддерживают Вооруженные силы Украины, посылая дополнительные многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV). Это укрепит Украину в осуществлении ее права на самозащиту, – написал Бауш.

Упомянутые джипы используют войска многих стран – в частности США.

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The @ArmyLuxembourg and @Defense_lu support the Armed Forces of #Ukraine by sending additional High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV).

These will strengthen ???????? in exercising its right to self-defence. #Luxembourg will support #Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/XcDLwCM1o7 — François Bausch (@Francois_Bausch) November 21, 2022

В качестве бронетранспортеров они неидеальны, но имеют хорошую проходимость и пригодны для десантирования. Автомобили необходимы украинским защитникам на фронте из-за активных боевых действий.

Бауш добавил, что Люксембург будет оказывать поддержку Украине столько, сколько необходимо.

Его государство планирует принять участие в европейской тренировочной миссии для украинских военных под названием EUMAM Ukraine.

Напомним, до этого национальный директор по вооружению и координатор военной помощи Люксембурга полковник Гай Гоффман сообщил, что его страна рассматривает возможность передать ВСУ артиллерийские боеприпасы 155 мм, дроны и бронемашины.