Украина получит внедорожники HMMWV от Люксембурга
Власти Люксембурга приняли решение предоставить Украине дополнительные военные автомобили повышенной проходимости HMMWV.
Об этом у себя в Twitter сообщил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.
– Армия Люксембурга и Министерство обороны Люксембурга поддерживают Вооруженные силы Украины, посылая дополнительные многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV). Это укрепит Украину в осуществлении ее права на самозащиту, – написал Бауш.
Упомянутые джипы используют войска многих стран – в частности США.
The @ArmyLuxembourg and @Defense_lu support the Armed Forces of #Ukraine by sending additional High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV).
These will strengthen ???????? in exercising its right to self-defence. #Luxembourg will support #Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/XcDLwCM1o7
— François Bausch (@Francois_Bausch) November 21, 2022
В качестве бронетранспортеров они неидеальны, но имеют хорошую проходимость и пригодны для десантирования. Автомобили необходимы украинским защитникам на фронте из-за активных боевых действий.
Бауш добавил, что Люксембург будет оказывать поддержку Украине столько, сколько необходимо.
Его государство планирует принять участие в европейской тренировочной миссии для украинских военных под названием EUMAM Ukraine.
Напомним, до этого национальный директор по вооружению и координатор военной помощи Люксембурга полковник Гай Гоффман сообщил, что его страна рассматривает возможность передать ВСУ артиллерийские боеприпасы 155 мм, дроны и бронемашины.