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Факты / Світ

Украина получит внедорожники HMMWV от Люксембурга

Анастасия Гевко, редактор ленты
люксембург машини

Власти Люксембурга приняли решение предоставить Украине дополнительные военные автомобили повышенной проходимости HMMWV.

Об этом у себя в Twitter сообщил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.

– Армия Люксембурга и Министерство обороны Люксембурга поддерживают Вооруженные силы Украины, посылая дополнительные многоцелевые колесные транспортные средства высокой мобильности (HMMWV). Это укрепит Украину в осуществлении ее права на самозащиту, – написал Бауш.

Упомянутые джипы используют войска многих стран – в частности США.

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В качестве бронетранспортеров они неидеальны, но имеют хорошую проходимость и пригодны для десантирования. Автомобили необходимы украинским защитникам на фронте из-за активных боевых действий.

Бауш добавил, что Люксембург будет оказывать поддержку Украине столько, сколько необходимо.

Его государство планирует принять участие в европейской тренировочной миссии для украинских военных под названием EUMAM Ukraine.

Напомним, до этого национальный директор по вооружению и координатор военной помощи Люксембурга полковник Гай Гоффман сообщил, что его страна рассматривает возможность передать ВСУ артиллерийские боеприпасы 155 мм, дроны и бронемашины.

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