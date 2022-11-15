Люксембург предоставил Украине оборудование, которое поможет собирать доказательства военных преступлений

Люксембург предоставил Украине 30 портативных беспроводных сканеров Artec Leo (стоимостью более €1 млн), высокоточные калибровочные наборы и пятилетние лицензии на программное обеспечение Artec Studio для обработки и анализа полученных 3D-данных.

Также планируется предоставление 20 военных автомобилей.

Официальная церемония передачи состоялась 10 ноября 2022 года во время встречи вице-премьер министра — министра обороны Люксембурга Франсуа Бауша и заместителя директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Натальи Нестор.

— Люксембург решительно осуждает агрессивную войну России против Украины и сделал на это время значительные усилия по поставкам военного оборудования в Украину на сумму €74 млн, что составляет свыше 16% от общего оборонного бюджета Люксембурга на 2022 год. Однако наша помощь не ограничивается только военной техникой.

Мы также поддерживаем расследование совершенных Россией военных преступлений для привлечения виновных к ответственности. Поэтому мы предоставляем экспертам современную люксембургскую технику, 30 3D-сканеров Artec Leo, которые очень помогут в сборе доказательств военных преступлений, — заявил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.