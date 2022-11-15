Люксембург предоставил Украине оборудование, которое поможет собирать доказательства военных преступлений
Люксембург предоставил Украине 30 портативных беспроводных сканеров Artec Leo (стоимостью более €1 млн), высокоточные калибровочные наборы и пятилетние лицензии на программное обеспечение Artec Studio для обработки и анализа полученных 3D-данных.
Также планируется предоставление 20 военных автомобилей.
Официальная церемония передачи состоялась 10 ноября 2022 года во время встречи вице-премьер министра — министра обороны Люксембурга Франсуа Бауша и заместителя директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Натальи Нестор.
— Люксембург решительно осуждает агрессивную войну России против Украины и сделал на это время значительные усилия по поставкам военного оборудования в Украину на сумму €74 млн, что составляет свыше 16% от общего оборонного бюджета Люксембурга на 2022 год. Однако наша помощь не ограничивается только военной техникой.
Мы также поддерживаем расследование совершенных Россией военных преступлений для привлечения виновных к ответственности. Поэтому мы предоставляем экспертам современную люксембургскую технику, 30 3D-сканеров Artec Leo, которые очень помогут в сборе доказательств военных преступлений, — заявил министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.
Наталья Нестор уточнила, что речь идет об оборудовании для судебной экспертизы.
— У судебных экспертов очень важная миссия. Цицерон говорил, что самый большой соблазн преступления заключается в расчете на безнаказанность. И мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить подобных соблазнов. Каждое преступление должно быть зафиксировано, а преступник наказан. Наши специалисты-криминалисты круглосуточно работают, документируя доказательства и устанавливая факты российских преступлений, — отметила Нестор.
Нестор подчеркнула, что предоставленное современное оборудование позволит украинским экспертам создавать высокоточные 3D-модели объектов и цифровые копии всех имеющихся доказательств для международных судов.
Потенциальные сферы применения этих 3D-моделей включают оценку повреждений, анализ рисунка пятен крови, отчеты о траектории пули, документацию о вскрытии, презентации виртуальной реальности (VR), 3D-печатные доказательства и многое другое.
— От имени народа Украины вместе с нашим коллективом экспертов я хочу лично поблагодарить господина Бауша за поддержку и помощь, оказанную нам народом Люксембурга в этот трудный период нашей истории. Необходимое оборудование ускорит нашу победу, повысит доверие к нашим аргументам и доказательствам, и приблизит триумф гуманизма и справедливости, — подытожила Наталья Нестор.