Влада Люксембургу ухвалила рішення надати Україні додаткові військові автомобілі підвищеної прохідності HMMWV.

Про це у себе в Twitter повідомив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

Зазначимо, що згадані джипи використовують війська багатьох країн – зокрема США.

The @ArmyLuxembourg and @Defense_lu support the Armed Forces of #Ukraine by sending additional High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV).

These will strengthen ???????? in exercising its right to self-defence. #Luxembourg will support #Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/XcDLwCM1o7

— François Bausch (@Francois_Bausch) November 21, 2022