Листопад, 21 в 18:36

Влада Люксембургу ухвалила рішення надати Україні додаткові військові автомобілі підвищеної прохідності HMMWV.

Про це у себе в Twitter повідомив міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш.

– Армія Люксембургу та Міністерство оборони Люксембургу підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV). Це зміцнить Україну в здійсненні її права на самозахист, – написав Бауш.

Зазначимо, що згадані джипи використовують війська багатьох країн – зокрема США.

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The @ArmyLuxembourg and @Defense_lu support the Armed Forces of #Ukraine by sending additional High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWV).

These will strengthen ???????? in exercising its right to self-defence. #Luxembourg will support #Ukraine for as long as it takes. pic.twitter.com/XcDLwCM1o7 — François Bausch (@Francois_Bausch) November 21, 2022

В якості бронетранспортерів вони неідеальні, проте мають хорошу прохідність та придатні для десантування. Автомобілі необхідні українським захисникам на фронті через активні бойові дії.

Бауш додав, що Люксембург надаватиме підтримку Україні стільки, скільки це буде необхідно.

Його держава планує долучитись до європейської тренувальної місії для українських військових під назвою EUMAM Ukraine.

Нагадаємо, до цього національний директор із питань озброєння та координатор військової допомоги Люксембургу полковник Гай Гоффман повідомив, що його країна розглядає можливість передати ЗСУ артилерійські боєприпаси 155 мм, дрони та бронемашини.