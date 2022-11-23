Нацгвардейцы, пограничники и бойцы ВМС: из плена вернули 36 украинцев
23 ноября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 36 украинцев — один гражданский и 35 военных.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
— Среди освобожденных — ребята, которые защищали Мариуполь, были на Азовстале, а также нацгвардейцы, которых взяли в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения, — отметил он.
Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. Сообщается, что у освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутированная нога.
– Нам удается возвращать домой тех, кто провел в плену 8 месяцев войны. В городе Славутич есть билборд, на котором написано, что защитников ЧАЭС ждут дома. Они возвращаются – и не только они. Спасибо за работу Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными. Мы вернем всех, – добавил Ермак.