Нацгвардейцы, пограничники и бойцы ВМС: из плена вернули 36 украинцев

Ноябрь, 23 в 16:53

23 ноября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 36 украинцев — один гражданский и 35 военных.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Среди освобожденных — ребята, которые защищали Мариуполь, были на Азовстале, а также нацгвардейцы, которых взяли в плен на ЧАЭС в первые дни вторжения, — отметил он.

Всего удалось освободить 22 нацгвардейцев, 8 пограничников, 4 бойца ВМС, одного парня из ВСУ. Сообщается, что у освобожденного гражданского, к сожалению, была ампутированная нога.

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