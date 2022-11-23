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Факти / Україна

Нацгвардійці, прикордонники та бійці ВМС: з полону повернули 36 українців

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Нацгвардійці, прикордонники та бійці ВМС: з полону повернули 36 українців

23 листопада відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися 36 українців – один цивільний та 35 військових.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на Азовсталі, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення, – зазначив він.

Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. Повідомляється, що у звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

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– Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є білборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються – і не тільки вони. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Ми повернемо всіх, – додав Єрмак.

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