Нацгвардійці, прикордонники та бійці ВМС: з полону повернули 36 українців
23 листопада відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися 36 українців – один цивільний та 35 військових.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
– Серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на Азовсталі, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення, – зазначив він.
Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. Повідомляється, що у звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.
– Нам вдається повертати додому тих, хто провів у полоні 8 місяців війни. У місті Славутич є білборд, на якому написано, що захисників ЧАЕС чекають вдома. Вони повертаються – і не тільки вони. Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Ми повернемо всіх, – додав Єрмак.