Нацгвардійці, прикордонники та бійці ВМС: з полону повернули 36 українців

Листопад, 23 в 16:53

23 листопада відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися 36 українців – один цивільний та 35 військових.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Серед звільнених – хлопці, які захищали Маріуполь, були на Азовсталі, а також нацгвардійці, що були взяті у полон на ЧАЕС у перші дні вторгнення, – зазначив він.

Загалом вдалося звільнити 22 нацгвардійців, 8 прикордонників, 4 бійців ВМС, одного хлопця із ЗСУ. Повідомляється, що у звільненого цивільного, на жаль, була ампутована нога.

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