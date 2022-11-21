Какая помощь оказывается освобожденным из плена военным — список
Тысячи защитников и защитниц Украины сейчас находятся в российском плену. С начала полномасштабной войны Украина провела около 30 обменов и освободила более 1 тыс. украинцев.
На какую социальную защиту могут рассчитывать освобожденные из плена украинские военные и какая помощь им оказывается — узнавали Факты ICTV.
Первичная помощь
Сразу после обмена освобожденные защитники и защитницы получают рюкзаки с необходимыми вещами.
Рюкзаки собраны отдельно для мужчин и женщин – с учетом потребностей. В каждом: одежда, обувь, средства гигиены, еда, вода. Почти все товары — от украинских производителей.
А чтобы военные могли позвонить родным и оперативно восстановить личные документы и доступ к банковским счетам, в рюкзаке есть смартфон.
Лечение и реабилитация
Украинские военные, которые находились в российском плену, нуждаются в надлежащем лечении и реабилитации.
В МВД отмечают, как только они попадают в Украину, их осматривают врачи и вместе с правоохранителями фиксируют, в каком состоянии вернулись бойцы.
Также бойцы имеют возможность проходить длительную, комплексную реабилитацию за государственный счет. На этапе ранней реабилитации им оказывается первичная медицинская и психологическая помощь.
После этого защитников направляют в медицинские реабилитационные центры системы МВД. Там они и члены их семей имеют возможность получить профессиональное лечение и помощь. В зависимости от состояния и потребностей лица, врачи формируют индивидуальную программу лечения, а психотерапевты определяют необходимые методики работы.
В большинстве случаев бойцы проходят второй этап восстановления в ведомственных учреждениях здравоохранения. При необходимости их могут направить на лечение за границу.
Выплаты и помощь
16 ноября Кабмин принял постановление, которое совершенствует порядок социальной и правовой защиты освобожденных из российского плена защитников.
Утверждено постановлением:
- Положение о Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины — эта комиссия будет работать при Минреинтеграции и принимать решение о компенсации из госбюджета затрат на правовую помощь незаконно заключенным РФ гражданам Украины.
- Порядок назначения и выплаты помощи таким лицам и членам их семей.
- Порядок ведения реестра освобожденных из плена.
Что касается денежных выплат, то освобожденные из плена военные смогут получать 100 тыс. грн ежегодно во время пребывания в плену и 100 тыс. грн единоразово после освобождения.
Кроме того, в случае смерти военного предусмотрена единовременная финансовая государственная поддержка его семье тоже в размере 100 тыс. грн.