Ноябрь, 21 в 15:42

Тысячи защитников и защитниц Украины сейчас находятся в российском плену. С начала полномасштабной войны Украина провела около 30 обменов и освободила более 1 тыс. украинцев.

На какую социальную защиту могут рассчитывать освобожденные из плена украинские военные и какая помощь им оказывается — узнавали Факты ICTV.

Первичная помощь

Сразу после обмена освобожденные защитники и защитницы получают рюкзаки с необходимыми вещами.

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Рюкзаки собраны отдельно для мужчин и женщин – с учетом потребностей. В каждом: одежда, обувь, средства гигиены, еда, вода. Почти все товары — от украинских производителей.

А чтобы военные могли позвонить родным и оперативно восстановить личные документы и доступ к банковским счетам, в рюкзаке есть смартфон.

Лечение и реабилитация

Украинские военные, которые находились в российском плену, нуждаются в надлежащем лечении и реабилитации.

В МВД отмечают, как только они попадают в Украину, их осматривают врачи и вместе с правоохранителями фиксируют, в каком состоянии вернулись бойцы.

Также бойцы имеют возможность проходить длительную, комплексную реабилитацию за государственный счет. На этапе ранней реабилитации им оказывается первичная медицинская и психологическая помощь.

После этого защитников направляют в медицинские реабилитационные центры системы МВД. Там они и члены их семей имеют возможность получить профессиональное лечение и помощь. В зависимости от состояния и потребностей лица, врачи формируют индивидуальную программу лечения, а психотерапевты определяют необходимые методики работы.

В большинстве случаев бойцы проходят второй этап восстановления в ведомственных учреждениях здравоохранения. При необходимости их могут направить на лечение за границу.

Выплаты и помощь

16 ноября Кабмин принял постановление, которое совершенствует порядок социальной и правовой защиты освобожденных из российского плена защитников.

Утверждено постановлением:

Положение о Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины — эта комиссия будет работать при Минреинтеграции и принимать решение о компенсации из госбюджета затрат на правовую помощь незаконно заключенным РФ гражданам Украины.

Порядок назначения и выплаты помощи таким лицам и членам их семей.

Порядок ведения реестра освобожденных из плена.

Что касается денежных выплат, то освобожденные из плена военные смогут получать 100 тыс. грн ежегодно во время пребывания в плену и 100 тыс. грн единоразово после освобождения.

Кроме того, в случае смерти военного предусмотрена единовременная финансовая государственная поддержка его семье тоже в размере 100 тыс. грн.