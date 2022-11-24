Ноябрь, 24 в 16:01

24 ноября удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Среди них 20 нацгвардейцев, 12 парней из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 – ГПСУ, 2 из ТРо.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Среди них двое офицеров и 48 рядовых и сержантов. Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный, — отметил он.

Нацгвардейцы, пограничники и бойцы ВСУ: в Украину в рамках обмена вернулись 50 защитников / 3 фотографии

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что по военным специальностям это саперы, водители, медики, связисты, стрелки и другие. По меньшей мере, девять из освобожденных имеют ранения. Самому старшему из пленных защитников исполнилось 44 года, самому младшему — 19.

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Освобожденные из плена украинские защитники представляют:

79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,

1-й отдельный батальон морской пехоты,

1-й отдельный батальон охраны особо важных государственных объектов,

Измаильский пограничный отряд,

95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,

55-ю отдельную артиллерийскую бригаду Запорожская Сечь,

18-й отдельный батальон,

13-й отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка,

132-й отдельный разведывательный батальон,

Донецкий пограничный отряд,

Луганский пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса,

16-ю отдельную бригаду армейской авиации Броды,

35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского,

9-й полк оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады,

36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского,

88-й отдельный батальон морской пехоты,

23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка Хортица,

109-ю отдельную бригаду территориальной обороны,

12-ю бригаду оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,

Военный госпиталь военно-медицинского клинического центра восточного региона,

503-й отдельный батальон морской пехоты.

Напомним, что 23 ноября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 36 украинцев — один гражданский и 35 военных.

Фото: Андрей Ермак