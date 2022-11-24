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Факты / Україна

Нацгвардейцы, пограничники и бойцы ВСУ: в Украину в рамках обмена вернулись 50 защитников

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Нацгвардейцы, пограничники и бойцы ВСУ: в Украину в рамках обмена вернулись 50 защитников

24 ноября удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Среди них 20 нацгвардейцев, 12 парней из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 – ГПСУ, 2 из ТРо.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

– Среди них двое офицеров и 48 рядовых и сержантов. Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный, — отметил он.

Нацгвардейцы, пограничники и бойцы ВСУ: в Украину в рамках обмена вернулись 50 защитников / 3 фотографии

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что по военным специальностям это саперы, водители, медики, связисты, стрелки и другие. По меньшей мере, девять из освобожденных имеют ранения. Самому старшему из пленных защитников исполнилось 44 года, самому младшему — 19.

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Освобожденные из плена украинские защитники представляют:

  • 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,
  • 1-й отдельный батальон морской пехоты,
  • 1-й отдельный батальон охраны особо важных государственных объектов,
  • Измаильский пограничный отряд,
  • 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,
  • 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду Запорожская Сечь,
  • 18-й отдельный батальон,
  • 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка,
  • 132-й отдельный разведывательный батальон,
  • Донецкий пограничный отряд,
  • Луганский пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса,
  • 16-ю отдельную бригаду армейской авиации Броды,
  • 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского,
  • 9-й полк оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады,
  • 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского,
  • 88-й отдельный батальон морской пехоты,
  • 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка Хортица,
  • 109-ю отдельную бригаду территориальной обороны,
  • 12-ю бригаду оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,
  • Военный госпиталь военно-медицинского клинического центра восточного региона,
  • 503-й отдельный батальон морской пехоты.

Напомним, что 23 ноября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 36 украинцев — один гражданский и 35 военных.

Фото: Андрей Ермак

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