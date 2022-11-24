Нацгвардейцы, пограничники и бойцы ВСУ: в Украину в рамках обмена вернулись 50 защитников
24 ноября удалось вернуть из российского плена 50 украинских воинов. Среди них 20 нацгвардейцев, 12 парней из ВМС, 10 бойцов ВСУ, 6 – ГПСУ, 2 из ТРо.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
– Среди них двое офицеров и 48 рядовых и сержантов. Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из Азовстали, а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный, — отметил он.
Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил, что по военным специальностям это саперы, водители, медики, связисты, стрелки и другие. По меньшей мере, девять из освобожденных имеют ранения. Самому старшему из пленных защитников исполнилось 44 года, самому младшему — 19.
Освобожденные из плена украинские защитники представляют:
- 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,
- 1-й отдельный батальон морской пехоты,
- 1-й отдельный батальон охраны особо важных государственных объектов,
- Измаильский пограничный отряд,
- 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,
- 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду Запорожская Сечь,
- 18-й отдельный батальон,
- 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка,
- 132-й отдельный разведывательный батальон,
- Донецкий пограничный отряд,
- Луганский пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса,
- 16-ю отдельную бригаду армейской авиации Броды,
- 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского,
- 9-й полк оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады,
- 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского,
- 88-й отдельный батальон морской пехоты,
- 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка Хортица,
- 109-ю отдельную бригаду территориальной обороны,
- 12-ю бригаду оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,
- Военный госпиталь военно-медицинского клинического центра восточного региона,
- 503-й отдельный батальон морской пехоты.
Напомним, что 23 ноября состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой вернулись 36 украинцев — один гражданский и 35 военных.
Фото: Андрей Ермак