Нацгвардійці, прикордонники та бійці ЗСУ: в Україну в рамках обміну повернулись 50 захисників
24 листопада вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Серед них 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 – ДПСУ, 2 з ТРо.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
– Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів. Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з Азовсталі, а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний, – зазначив він.
Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими повідомив, що за військовими спеціальностями це сапери, водії, медики, зв’язківці, стрільці та інші. Щонайменше дев’ять з визволених мають поранення. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилося 44 роки, наймолодшому — 19.
Звільнені з полону українські захисники представляють:
- 79-ту окрему десантно-штурмову бригаду,
- 1-й окремий батальйон морської піхоти,
- 1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об’єктів,
- Ізмаїльський прикордонний загін,
- 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду,
- 55-ту окрему артилерійську бригаду Запорізька Січ,
- 18-й окремий батальйон,
- 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка,
- 132-й окремий розвідувальний батальйон,
- Донецький прикордонний загін,
- Луганський прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса,
- 16-ту окрему бригаду армійської авіації Броди,
- 35-ту окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського,
- 9-й полк оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади,
- 36-ту окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського,
- 88-й окремий батальйон морської піхоти,
- 23-тю окрему бригаду охорони громадського порядку «Хортиця»,
- 109-ту окрему бригаду територіальної оборони,
- 12-ту бригаду оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,
- Військовий госпіталь військово-медичного клінічного центру східного регіону,
- 503-й окремий батальйон морської піхоти.
Нагадаємо, що 23 листопада пройшов обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися 36 українців – один цивільний та 35 військових.
Фото: Андрій Єрмак