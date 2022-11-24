Листопад, 24 в 16:01

24 листопада вдалося повернути з російського полону 50 українських воїнів. Серед них 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 – ДПСУ, 2 з ТРо.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів. Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з Азовсталі, а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний, – зазначив він.

Нацгвардійці, прикордонники та бійці ЗСУ: в Україну в рамках обміну повернулись 50 захисників / 3 фотографии

Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими повідомив, що за військовими спеціальностями це сапери, водії, медики, зв’язківці, стрільці та інші. Щонайменше дев’ять з визволених мають поранення. Найстаршому зі звільнених захисників виповнилося 44 роки, наймолодшому — 19.

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Звільнені з полону українські захисники представляють:

79-ту окрему десантно-штурмову бригаду,

1-й окремий батальйон морської піхоти,

1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об’єктів,

Ізмаїльський прикордонний загін,

95-ту окрему десантно-штурмову бригаду,

55-ту окрему артилерійську бригаду Запорізька Січ,

18-й окремий батальйон,

13-й окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка,

132-й окремий розвідувальний батальйон,

Донецький прикордонний загін,

Луганський прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса,

16-ту окрему бригаду армійської авіації Броди,

35-ту окрему бригаду морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського,

9-й полк оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади,

36-ту окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського,

88-й окремий батальйон морської піхоти,

23-тю окрему бригаду охорони громадського порядку «Хортиця»,

109-ту окрему бригаду територіальної оборони,

12-ту бригаду оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,

Військовий госпіталь військово-медичного клінічного центру східного регіону,

503-й окремий батальйон морської піхоти.

Нагадаємо, що 23 листопада пройшов обмін полоненими, в рамках якого додому повернулися 36 українців – один цивільний та 35 військових.

Фото: Андрій Єрмак