Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Иначе заберут: оккупанты заставляют людей переоформлять документы на имущество

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: УНИАН

Российские оккупанты заставляют жителей села Мостовое Запорожской области переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством РФ.

Об этом сообщили 25 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– В случае отказа угрожают “национализировать”, то есть просто забрать это недвижимое имущество, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Тем временем украинские защитники не прекращают атаковать районы сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков на захваченной территории области.

Сейчас смотрят

Так, сегодня появилось подтверждение огневого поражения позиций оккупантов в Зеленом Яру 23 ноября.

По имеющейся информации, Силы обороны уничтожили два грузовых автомобиля и два десятка захватчиков.

Более 15 российских военных получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка