Иначе заберут: оккупанты заставляют людей переоформлять документы на имущество
Российские оккупанты заставляют жителей села Мостовое Запорожской области переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством РФ.
Об этом сообщили 25 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
– В случае отказа угрожают “национализировать”, то есть просто забрать это недвижимое имущество, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Тем временем украинские защитники не прекращают атаковать районы сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков на захваченной территории области.
Так, сегодня появилось подтверждение огневого поражения позиций оккупантов в Зеленом Яру 23 ноября.
По имеющейся информации, Силы обороны уничтожили два грузовых автомобиля и два десятка захватчиков.
Более 15 российских военных получили ранения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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