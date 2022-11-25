Ноябрь, 25 в 8:00

Российские оккупанты заставляют жителей села Мостовое Запорожской области переоформлять документы на недвижимость и землю в соответствии с законодательством РФ.

Об этом сообщили 25 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– В случае отказа угрожают “национализировать”, то есть просто забрать это недвижимое имущество, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Тем временем украинские защитники не прекращают атаковать районы сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков на захваченной территории области.

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Так, сегодня появилось подтверждение огневого поражения позиций оккупантов в Зеленом Яру 23 ноября.

По имеющейся информации, Силы обороны уничтожили два грузовых автомобиля и два десятка захватчиков.

Более 15 российских военных получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 275-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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