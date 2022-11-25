Інакше заберуть: окупанти змушують людей переоформлювати документи на майно

Листопад, 25 в 8:00

Російські окупанти змушують жителів села Мостове Запорізької області переоформлювати документи на нерухомість та землю відповідно до законодавства РФ.

Про це 25 листопада повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

– У разі відмови погрожують “націоналізувати”, тобто просто забрати це нерухоме майно, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Тим часом українські захисники не припиняють атакувати райони зосередження живої сили та військової техніки загарбників на захопленій території області.

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Так, сьогодні з’явилось підтвердження вогневого ураження позицій окупантів у Зеленому Яру 23 листопада.

За наявною інформацією, Сили оборони знищили два вантажні автомобілі та два десятки загарбників.

Понад 15 російських військових дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 275-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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