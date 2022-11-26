Ноябрь, 25 в 22:10

За последние два дня было восстановлено более шести миллионов абонентов, которые были лишены света в результате российских атак по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам 25 ноября.

По его словам, ключевой задачей сегодня, как и в другие дни этой недели, была энергетика.

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— Со среды и по сегодня удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электричество для стабилизации систем. По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. Всего более шести миллионов абонентов. Вечером среды было отключено почти 12 млн абонентов, больше всего проблем именно в столице и Киевской области, в Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях, — сказал он.

Президент напомнил, что при условии, если электричество уже есть, то не значит, что можно включать сразу несколько мощных электроприборов.

— Пожалуйста, во всех регионах надо, как и раньше, экономно потреблять электричество. Если у вас нет отключения, это не означает, что проблемы уже решены… Каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений. Сейчас, как и раньше, надо беречь энергию, — сказал Зеленский.

Он снова повторил, что по всей стране были развернуты Пункты несокрушимости.

— Но знаю, что, к сожалению, не во всех городах местные власти поработали качественно. В частности много жалоб в Киеве… Ожидаю от мэрии более качественной работы. Профанации с киевскими Пунктами несокрушимости никто никому не простит. Прошу серьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня, — сказал президент.

Украинский лидер рассказал, что присутствовал в Вышгороде, где российская ракета разрушила жилой дом и повредила дома фактически целого квартала, в результате чего погибли шесть человек, а десятки получили ранения.

Он также посетил два вышгородских Пункта несокрушимости, где проверил состояние их работы.

В целом по стране сейчас более четырех тысяч пунктов, и это ответственность каждого местного руководителя, “чтобы в них реально работало все, что должно быть для людей”, сказал президент.

Владимир Зеленский заявил, что разговаривал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, с которой договорился о еще €500 млн, кроме уже согласованных €2,5 млрд макрофинансовой помощи. Кроме того, были согласованы следующие шаги в энергетической поддержке Украины.

Президент также принял участие в энергетическом саммите в Литве, который посвящен развитию европейских идей, где поддержал идею ограничения цены на российскую нефть, чем звучало ранее.

Зеленский также подписал указ о награждении 216 украинских защитников из ВСУ. Отдельно президент отметил бойцов 71-й отдельной егерской бригады и 24 штурмового батальона Айдар — за храбрость и результативность в уничтожении врага и проведении контрнаступления. Также президент отметил бойцов Львовского и Могилев-Подольского отрядов, которые “стойко защищают Бахмутское и Авдеевское направления”.